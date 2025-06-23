Seattle Sounders PSG CANLI nereden izlenir? Seattle Sounders PSG maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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SEATTLE SOUNDERS PSG CANLI NEREDEN İZLENİR?

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SEATTLE SOUNDERS PSG MAÇI CANLI İZLE

Seattle Sounders PSG maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SEATTLE SOUNDERS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seattle Sounders PSG maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

SEATTLE SOUNDERS PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Seattle Sounders PSG maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.