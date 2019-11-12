12.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:33

– Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır , TÜSİAD SD2 Programı Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm anahtarı olduğunu belirtti.

TÜSİAD, sanayide dijital dönüşüm programı olan TÜSİAD SD2 Programı'nda üçüncü dönem başlattı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, SD2, dijital dönüşümde arayışı olan teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma imkanı sunuyor ve teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ'leri program aracılığı ile çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaştırıyor.TÜSİAD SD2 Programı 2020 süreci ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2020 döneminde teknoloji kullanıcısı olmak isteyen kurumsal şirketlerle bir araya gelindi. Program süreci ve şirketler için getirdiği kazanımlar paylaşıldı.TÜSİAD SD2 Programının 2020 bilgilendirme toplantısında konuşan Balkır, TÜSİAD SD2 Programı'nın, makro perspektiften Türkiye sanayisinde katma değeri yüksek üretime katkı sağladığını vurgulayarak teknoloji kullanıcılarının sorunlarına çözüm üreten teknoloji tedarikçileri ile bir araya gelmesini kolaylaştırıcı bir eşleşme programı olmasının ötesinde teknoloji kullanıcısı şirketler için iyi bir prestij kaynağı olduğunu belirtti.

Program'ın işleyişi ve çıktıları hakkında bilgi veren TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD SD2 Programı ile teknoloji kullanıcılarının, dijital dönüşüm ihtiyaçlarını, Türkiye'de yerleşik tedarikçi ağından kendilerine özel çözümlerle karşılama imkanına sahip olduklarının altını çizerek; "Web platformumuzda kayıtlı tedarikçiler ve takipçilerimizle 2.870 kuruluş ağına ulaştık. Bu programla birlikte şirketlerin dijital dönüşümüne destek sağlamayı ve özellikle kurumsal şirketlerle KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul