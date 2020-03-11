Schmidt, PSV'nin yeni patronu oldu Adı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile anlaştı.

Adı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile anlaştı.



Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan Alman Teknik Direktör Roger Schmidt, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'ın yeni hocası oldu. PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyurulan Alman teknik adamın görevine ise önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı belirtildi. Kulüp resmi internet sitesine konuşan Schmidt, "Kulübe bir ilgi duyuyordum ama futbol felsefeleri konusunda bir bilgim yoktu. Kulüple yaptığım görüşmeler sonunda aynı vizyona ve misyona sahip olduğumuzu fark ettim. Sözleşmenin üzerine kalemi koyana kadar görüşmeler konusunda hiçbir bilgi dışarıya sızmadı. Bu konu, bence bu kulüpteki insanların birbiriyle nasıl ilişki kurduğunu gösteriyor. Benim için güven, başarı için en önemli unsurdur" açıklamasını yaptı.



Salzburg, Leverkusen gibi takımlarda görev alan 52 yaşındaki Alman teknik adam, son olarak Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştırmış ve 2019 yılının Temmuz ayında bu görevinden ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA