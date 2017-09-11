Scania, Terzi Usulü ile 'İnşaat'ta Atağa Geçiyor

Uzun yol serisindeki rekabetçi üstünlüğünü inşaata taşımak isteyen Scania, bu hedefe XT serisi ile ulaşmayı amaçlıyor.

Scania, Terzi Usulü ile 'İnşaat'ta Atağa Geçiyor

Uzun yol serisindeki rekabetçi üstünlüğünü inşaata taşımak isteyen Scania, bu hedefe XT serisi ile ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com