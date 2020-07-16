Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2020: 1340. Sayısal Loto çekilişi
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Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2020: 1340. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 1340. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen çıkmayınca ikramiye beşinci kez devretti. 15 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama ekranı haberimizde.

Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2020: 1340. Sayısal Loto çekilişi
16.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:28

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmadı ve 7.843.256,15 TL devretti. İşte, 15 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 06, 08, 13, 15, 19, 46

15 TEMMUZ 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2020: 1340. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1340. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 13, 15, 19 ve 46 olarak belirlendi.Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 843 bin 256 lira 15 kuruş devretti.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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