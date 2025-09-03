Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 3 Eylül 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

3 Eylül 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak sonuçlar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarları da büyük bir merak konusu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı takip sayfası ile sonuçlar anında öğrenilebilecek.

OYUNUN TEMEL KURALLARI

• Kuponun üst bölümünde 34 numara, alt bölümde 15 numara bulunur.

• Üst bölümden 5, alt bölümden 1 olmak üzere toplam 6 numara seçersin.

• Her bir kolon 2 TL'dir.

SEN SEÇ SEÇENEĞİ

• Kuponunu kendin doldurabileceğin gibi, "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyerek tamamen sistemin rastgele seçmesini sağlayabilirsin.

SİSTEM OYUNU

• Üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla numara seçersen, sistem kombinasyonları oluşturarak birden fazla kolon oluşturur.

• Bu durumda üst bölümde en çok 10, alt bölümde ise 15 numara seçilebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

• Aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak istersen "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyebilirsin.

KOLON İPTALİ

• Oynamak istemediğin bir kolonu "İptal" kutusunu işaretleyerek geçersiz kılabilirsin.

İKRAMİYE KAZANMA ŞARTLARI

• Sayısal Loto çekilişleri haftada iki gün: Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır.

• Çekilişte üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara çekilir.

• Aşağıdaki eşleşmeleri sağlarsan ikramiye kazanırsın: 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1.

• 5+1 bilen, büyük ikramiye sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanılırsa ikramiye eşit paylaşılır.

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şu anda, 3 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı.