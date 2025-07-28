Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 28 Temmuz 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü için Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, halk arasında yoğun şekilde merak edilen bir konu haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden 28 Temmuz 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmeyi bekliyor. Pek çok kişi, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranını araştırıyor, çekilişte çıkan rakamları ve ikramiye miktarlarını merakla takip ediyor. İşte, 28 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto sonuçlarını canlı izleyebileceğiniz sayfa!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 280 numara yer alır. Bu sayılardan üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara seçilir. Birden fazla kolon oynanabilir. Her kolon 2 TL ücretlidir.

"Sen Seç!" seçeneği ile kuponun kendi numaralarınla ya da sistemin rastgele seçtiği sayılarla oluşturulabilir. Satış noktalarında kuponu kendisi doldurmak istemeyenler bu seçeneği işaretleyerek rastgele 5+1 numaradan oluşan şanslı kolonu tercih edebilir.

"Sistem Oyunu" seçeneğinde üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla numara seçilerek çoklu oyun kombinasyonları oluşturulur; böylece birden fazla kolon oynanabilir. Üstten maksimum 10, alttan ise 280 numara işaretlenebilir.

"Çoklu Çekiliş" seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir.

Oynadığın kolonu oynamaktan vazgeçersen, kolon altındaki "İptal" kutucuğu ile iptal edebilirsin.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada iki kez: Pazartesi ve Perşembe günleri çekilir. Her çekiliş sırasında 34 sayılık küreden 5, 280 sayılık küreden 1 numara çekilir.

Her bir kolon için 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahminle ikramiye kazanılır. 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanır; aynı kategoride birden fazla kazanan varsa havuz eşit bölüştürülür.

28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Temmuz 2025 pazartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.