Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır

2020 yılının "dış", 'spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.