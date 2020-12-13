Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır
13.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:46
2020 yılının "dış", 'spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.
2020 yılının "dış", 'spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.
Derlemelerimizin konularına göre yayın akışı şöyle olacaktır:
-14 Aralık: Dış haberler
-16 Aralık: Ekonomi, enerji ve finans haberleri
-17 Aralık: Türkiye haberleri
-18 Aralık: Parlamento haberleri
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Altınsoy