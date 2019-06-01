Savunmayı Önce Siber Dünyada Başlatıyorlar

"4. SAVAŞ ALANI SİBER DÜNYA SEÇİLDİ"

Crypttech firması teknoloji direktörü Tarık Kabalas, "Nato; deniz, hava ve kara alanlarından sonra savaş alanı olarak siber dünyayı seçti. 2015 yılında böyle bir karar çıktı. Çok da önemli bir konu. Artık bütün dijital ortamlar erişilebilir durumda ve bu sistemler içerisinde güvenlik açıkları çok kolaylıkla bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERDEN OLUŞAN FİRMA."

Kabalas, "Yüzde yüz yerli ve tamamen Türk mühendislerden oluşan bir firma olarak bu konuda 2008'den beri ürün geliştirmeye başladık. Yaklaşık 12 senede 7-8 ürünümüzle birlikte hem Türkiye'deki özel sektörü hem de kamu alanındaki firmalara bu ürünlerimizle birlikte çözüm ve ihtiyaç sağlamaya çalışıyoruz." diye ekledi.