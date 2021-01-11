Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur
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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur

11.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:29

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son günlerde tartışma konusu olan WhatsApp güncellemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu." dedi.

Son günlerin sıcak konusu WhatsApp güncellemesiyle ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de açıklamalarda bulundu. Demir, konuyla ilgili olarak "(WhatsApp) Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu. Kurumlarla birlikte çalışmalıyız. Ulak sisteminni yaygın kullanımını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHA KOÇ DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

WhatsApp'ın güncelleme duyurusunu takiben Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan da açıklamalar gelmişti.

Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu da resen başlattığı soruşturmayla WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşma zorunluluğunu durdurmuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur
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