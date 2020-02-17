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Savaşın gölgesinde kalan Hatay 2021 Botanik Expo ile çıkış arıyor

DÜNYA Gazetesi Başkanlar Konuşuyor sayfasının bu haftaki konuğu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ilk iki dönemini ve üçüncü dönemdeki öncelikli projelerini Adana Bölge Temsilcisi Gülsüm Erdem Emen'e anlattı.

17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:47
Savaşın gölgesinde kalan Hatay 2021 Botanik Expo ile çıkış arıyor

DÜNYA Gazetesi Başkanlar Konuşuyor sayfasının bu haftaki konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. , ilk iki dönemini ve üçüncü dönemdeki öncelikli projelerini Adana Bölge Temsilcisi Gülsüm Erdem 'e anlattı.

Kaynak: Dunya.com

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