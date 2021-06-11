Satrançta yüz yüze turnuvalar, Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası ile başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 12-19 Haziran tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası ile yüz yüze turnuvalarına başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 12-19 Haziran tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası ile yüz yüze turnuvalarına başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, elo sıralamasından gelen ve yarı final heyecanından finale kalan 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, satrancın usta kadınları hamle yapacak.

Salgın kuralları tedbirleri içinde gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın, Türkiye'de yapılacak tüm ulusal ve uluslararası şampiyona ve organizasyonlar için örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020 yılında ülkemizde salgının başlamasından hemen önce mart ayında düzenlediğimiz son turnuvamız Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası olmuştu. Salgın koşullarında tüm kurallara uyarak, 2020 yılı kasım ayında Türkiye Şampiyonası'nı başarı ile gerçekleştirmiştik. Bu yıl, Türkiye Şampiyonamızın ardından tekrardan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonamız ile yüz yüze turnuvalarımıza başlıyoruz. Sporcularımız ve satranç ailemiz ile tekrar buluşacak olmaktan oldukça heyecanlıyız. Sürecin en başında da belirttiğimiz gibi bizim için önceliğimiz, sağlıktır. Bu doğrultuda tüm tedbirlerimizi aldık, titizlikle çalıştık.Yine örnek olacak ve örnek gösterilecek bir turnuvaya imza atacağımızdan eminim."

"Satranç ailesi olarak turnuva heyecanını hep birlikte yaşamayı çok özledik" diyen Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Satranç sporuna olan tutkumuz ve bağlılığımız bu zorlu süreçteki kuvvet ve moral kaynağımız olmaya devam edecek. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş, Türkiye'nin en prestijli turnuvaları arasında yer alan Kadınlar Şampiyonamızın salgın koşulları içinde düzenlenmesi için maddi ve manevi tüm desteği verdi. Şampiyonamızı, uzun yıllardır ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarımıza ev sahipliği yapan, kent olarak satranç sporunu sahiplenen Çorum ilimizde düzenleyeceğiz."

Arzum Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Rezan Kolbaşı ise "Ülkemizde satrancın desteklenmesi gerektiğinin ve küçük yaşlardan itibaren çocukların bu spora teşvik edilmesinin önemli olduğunun farkındayız. Bunun sonucu olarak da 13 yıldır ara vermeden üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da kadınların yanında Arzum var' diyoruz. Bu alandaki potansiyelin her geçen yıl artması bizi de heyecanlandırıyor. Arzum olarak bundan sonra da sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er