Satranç Turnuvasında İl Birincileri Belirlendi

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincileri belirlendi.

Zeytçioğlu İlkokulunda Küçükler il birinciliği turnuvası düzenlendi.Ödul törenine Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı' da katildi.

Turnuvada 11 yaş genel kategoride birinci Kazım Kaya, İkinci İsmail Safa Yöntem, üçüncü Abdülsamet Yaşar, 12 yaş genel kategoride birinci Salih Demir, Fethiye Tohumcu, üçüncü ise Mehmet Hanifi Kurt oldu, 10 yaş kategorisi

birinci Serkan Kaya, ikinci Abdulkadir Yırtlaz, üçüncü Ahmet Efe Can, 10 yaş kız kategorisi, birinci Elifnaz Şakar, İkinci Zeynep Şerbetçioğlu, üçüncü ise Azra Melek Şakar oldu

Dereceye girenlere Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. - KİLİS