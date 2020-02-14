Satranç turnuvaları sona erdi

14.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:09

Bilecik'te düzenlenen genç kız-erkek kategorilerindeki satranç yarışmaları sona erdi.



2019-2020 sezonu Okul Sporları Genç Kız-Erkek kategorilerindeki satranç yarışmaları Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen madalya töreniyle sona erdi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA