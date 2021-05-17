Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
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Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ÇUBUK - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor. Satmaya kıyamadığı için ilk aracını bahçede bu şekilde sergileyen ev sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından araç hala aynı yerinde durmaya devam ediyor.

Yenice'ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

"ÇALIŞIR VAZİYETTE BİNANIN ÜZERİNE OTURTMUŞ"

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, "Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya'nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim" dedi.

Söz konusu araçtan görüntüler;

Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor
Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ÇUBUK

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