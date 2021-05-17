Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Çanakkale'nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor. Satmaya kıyamadığı için ilk aracını bahçede bu şekilde sergileyen ev sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından araç hala aynı yerinde durmaya devam ediyor.