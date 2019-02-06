Sason'da Tarım Toplantısı

Sason ilçesinde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması amacıyla Sason Meslek Yüksekokulu tarafından proje toplantısı düzenlendi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Hakan Karakaya ve akademik personellerin katıldığı toplantıda, Trabzon hurması, badem, yer fıstığı yetiştiriciliği, mantar üretim tesisi ve topraksız tarım konularında sunum yapıldı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Özadalı, bu projelere alternatif olarak ilçe açısından değerli olan Sason balı ve Sason çileği üretiminin geliştirilmesi ve işlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Sason çileğinin geleceği için sadece yeni tarım alanları oluşturulmasının yeterli olmayacağını aktaran Özadalı, çilek reçeli, çilek sirkesi, kurutulmuş çilek gibi alternatif ürünlerin üretimi ve arı sütü, polen, bal mumu, arı zehri gibi bal dışındaki arı ürünlerinin üretimi konularında çalışmaların yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA