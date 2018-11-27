Saski Tarafından İstanbuldere Temizlendi

SASKİ tarafından Sapanca Gölü'nü besleyen önemli derelerden birisi olan İstanbuldere de yapılan temizlik çalışmaları ile derede su akışına engel olan malzemeler ve çöpler temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda gölü besleyen önemli derelerden birisi olan İstanbuldere'de de çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, "Dere yatağında tıkanmaya sebep olan malzemeleri kaldırdık. Atılan çöpleri ve katı atıkları temizledik. Derenin çevresini düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Gazipaşa Köprüsü'nün altındaki tıkanmayı da giderdik. Suyun rahat akışını sağladık. Gölü besleyen derelerimizin temiz tutulması hem ekosistemde yaşayan canlılar hem de Sapanca Gölümüzdeki suyun kalitesi açısından çok önemli. Biz bu anlamda gerekli temizlikleri, atık kontrollerini yürütüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımıza dereyi kirletmemek ve kirleten unsuları bizlere bildirmek gibi büyük görevler düşüyor. Doğal kaynaklarımıza, deremize ve gölümüze hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. - SAKARYA