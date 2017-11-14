Saruhanlı Belediyesinden Tekvandoda Uluslararası Başarı

Saruhanlı Belediyesi Tekvando takımı sporcularından 68 kiloda Sıla Semerci, Balkan Tekvando Birliğince (BTU) Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle Edirne'de düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonasında Balkan üçüncüsü oldu.



Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcunun katıldığı Tekvando Şampiyonası Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yıldız, genç ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen müsabakalarda Saruhanlı Belediyesi Tekvando takımı sporcularından Sıla Semerci, Romanyalı rakibini 11.8, Bosna Hersekli rakibini ise 7.4 yendi. Sırbistanlı rakibine 2.0 yenilen Semerci, turnuvayı Balkan üçüncüsü olarak tamamladı. Saruhanlı Belediyesi Tekvando takımı sporcularından Milli sporcu 52 kilodaki Nazmiye Günlü ise Sırbistanlı rakibine ilk turda yenilerek turnuvaya veda etti.



Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Balkan üçüncüsü olan Sıla Semerci'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Semerci'nin önemli bir başarıya imza atarak Saruhanlı'nın adını uluslararası arenada duyurduğunu, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Yaralı, "Sıla kardeşimiz küçüklüğünden beri bu sporun içinde yer alıyor. Belediyemizin tekvando takımında kendisini en iyi şekilde yetiştirdi. Şimdi başarıdan başarıya koşuyor. Dolayısıyla bizde mutlu oluyoruz. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Bu vesile ile başta Sıla Semerci olmak üzere Saruhanlı Belediyespor'un tüm kademelerinde ki sporcularımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - MANİSA