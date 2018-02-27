Şarkışla'da Şehit Kaya Anısına Futbol Turnuvası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şehit jandarma komando er Doğan Kaya anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

AK Parti Şarkışla Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 19 takım katıldı. Cemel Beldesi Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında Zeytin Dalı Futbol Takımı ile Döllükspor takımları karşılaştı.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan AK Parti Şarkışla İlçe Başkanı Serdar Öksüm, turnuvanın anlamlı olduğunu belirterek, düzenleyenlere teşekkür etti. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Öksüm, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman askerlerimizin yanındayız, onların muzaffer olması için her zaman duacıyız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi.

Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, şehit Doğan Kaya'nın ağabeyi Kaan Kaya ve partililerin izlediği karşılaşmayı Döllükspor takımı 5-3 kazandı.