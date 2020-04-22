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Cem Özkan, Sarıgöl, Ekonomi, Haber

Sarıgöl'ün dünyaca ünlü bağlarını akıllı böcekler koruyacak

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi öncülüğünde yaş ve kuru üzümde biyolojik mücadele uygulamaları ile tarım ilacı kalıntısının düşürülmesi amacıyla 'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' projesi tanıtıldı.

22.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:28
Sarıgöl'ün dünyaca ünlü bağlarını akıllı böcekler koruyacak

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi öncülüğünde yaş ve kuru üzümde biyolojik mücadele uygulamaları ile tarım ilacı kalıntısının düşürülmesi amacıyla 'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' projesi tanıtıldı. Proje sayesinde ilaçlama olmadan akıllı böceklerle salkım güvesine karşı bağlarda mücadele edilecek.

Sarıgöl Merkezi ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi öncülüğünde tanıtıma katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entemoloji Ana Bilim Dalı üyesi Cem Özkan ile Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Atay katıldı. Prof. Dr. Cem Özkan Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesindeki AR-GE odaklı çalışan ekip, Sarıgöl'de salkım güvelerinde kullanılan 'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' projesini kooperatif üyesi üzüm üreticilerine tanıtıldı.

Biyolojik mücadele

'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' projesi hakkında bilgi veren A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Pror. Dr. Cem Özkan, "Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm pazarında dünya lideri durumundadır. Kuru üzüm ihracatında tarım ilacı kalıntısı en önemli sorunlardan birisidir. Bir çok bilimsel çalışmalarda tarım ilaçlarının kalıtlarının insan sağlığı üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Karşı, karşıya kaldığımız kalıntı sorununu ortadan kaldırmak için yüzde yüz yerli biyolojik mücadele uygulamasına başlanmıştır. Projemizin sloganı olan 'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' şimdiden Manisalı üreticilerin akıllarında yer etti. Salkım Güvesine karşı oldukça etkili olmaktadır. Kuru üzümde kalıntıyı yok etmektedir. 2017 Manisa'da geleneksel iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının yapıldığı dokuz farklı bağda önemli bir zararı olan bağ salkım güvesine karşı hiç tarım ilacı kullanılmadan iki biyolojik böcek kullanıldı. Trichogramma adlı arıcık, zararlının yumurta dönemine karşı, Bracon hebetor adlı arıcı ise zararlının larva döneminde kullanıldı. Üretim boyunca altı kez uygulan bağlara 50 milyon adet arıcık, kuru üzüm sektörünü memnun etti. Akıllı böcek, akıllı çiftçi projesi ile üzümdeki kalıntı sorununa sürdürülebilir çözüm bulundu." dedi.

Uygulamaya başlanacak

Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi tanıtım sonrası yaptığı açıklamada, "Üzüm üreticilerimiz akılı böcek, akıllı çiftçi projesini benimsediler. Önümüzdeki günlerde Sarıgöl'de Sayın Prof. Dr. Cem Özkan başkanlığında bağlarda uygulamasına başlanacak. Akıllı böcek uygulaması biyolojik bir uygulamadır. Tamamen yerlidir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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