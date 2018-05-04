Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazar Yerine Kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıgöl ilçesine kazandırdığı 'Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri' hizmete girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin yapımını tamamladı. Şehit Haşim Dirik adını alan kapalı otopark ve pazaryeri bugün, Sarıgöllü vatandaşların hizmetine girdi. 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri 2 kat olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Sabah erken saatlerde yeni işyerlerinde tezgah açan esnafı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk yalnız bırakmayarak tüm çarşıyı dolaşıp esnaflara 'Hayırlı uğurlu olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Selçuk, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından giderilmiş olduğunu belirterek, "Sarıgöl ilçemizin bu projeye çok ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde gerçek oldu. Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazar yerimizde 320 stant, 210 esnafı barındırmakta. Sarıgöllü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk, sokak aralarında sıkıntı içinde, para kazanmaya çalışan giyim, kuşam ve manifaturacı esnafının da önümüzdeki hafta içinde yapımı devam eden kapalı pazaryerindeki yerlerine kavuşacaklarını belirtti. - MANİSA