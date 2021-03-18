Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı

Bulgaristan'da 4. lig maçında düdük çalan hakem gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuların saldırısına uğradı. Eski Bulgaristan Milli Takım futbolcusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılan saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu. Futbolculardan kaçan hakem, karşılaşmayı terk etti ve yakınlardaki bir otoparka saklandı.

Bulgaristan'da bir hakem, gösterdiği sarı kart nedeniyle futbolcuların saldırısına uğradı ve sahadan kaçmak zorunda kaldı. Oyuncular ve antrenörler tarafından otoparka kadar kovalanan hakem, sahayı terk edince maç yarıda kaldı.

GERİLİM KISA SÜREDE ARTTI

Ülkenin yarı-profesyonel ligi olan 4. Lig maçı sırasında yaşanan olayda, saldırı eski Bulgar milli takımı oyuncusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılırken, kısa sürede artan gerilim sonucunda saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu. Hakem, karşılaşmayı terk edip yakındaki bir otoparka saklanmak zorunda kaldı.