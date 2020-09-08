Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi
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Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasından hatıra amaçlı 2 kilo kum alan Fransız turiste 1200 dolar (yaklaşık 9 bin TL) ceza kesildi. Turistin havalimanında yapılan aramada yakalandığı öğrenildi.

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi
08.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:12

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasında yerel kumsallardan yaklaşık 2 kilogram kum çalan Fransız turist havalimanında yakalandı. Turiste 1200 dolar (yaklaşık 9 bin TL) para cezası kesildi.

2 KİLOGRAM KUMLA YAKALANDI

Sardinya adasındaki plajlardaki kumlar koruma altında. Plajlardan bu kumları alan turistler 3 bin 550 dolara kadar (yaklaşık 26 bin TL) para cezasıyla hatta hapis cezasıyla cezalandırılıyor. İtalyan yetkililer Cagliari Elmas Havalimanı'nda 1 Eylül'de yakalanan adı açıklanmayan turistin bavulunda bir pet şişeye konulmuş halde yaklaşık 2 kilogram kum bulduklarını belirtti.

2017'DE YASAKLANDI

2017'de çıkarılan özel yasayla Sardinya'nın herhangi bir plajından kum toplamak yasa dışı kılınmıştı. Alınan kumun miktarına ve alındığı yere göre para cezaları 600 dolarla (yaklaşık 4 bin 500 TL) ve 3 bin 550 dolar (yaklaşık 26 bin TL) arasında değişiklik gösteriyor.

İNTERNETTEN SATAN VAR

Yetkililer özellikle pembe ve beyaz kumların olduğu plajların hedef alındığını vurgularken CNN'e konuşan orman korucularından biri, kum çalma olaylarının sıklaşması nedeniyle cezaların hayata geçirildiğini kaydetti. Yetkili "Geçen sene kumlarımızı hatıra diye satan bir internet sitesi de keşfettik. Avrupa'da bu çok bilinen bir fenomen haline geldi" ifadelerini kullandı.

Sardinya'da yaşayanlardan da turistlerin kum topladığını görmeleri halinde yetkililerle iletişime geçmeleri isteniyor. Geçen sene adayı ziyaret eden bir Fransız çift adadaki plajlardan aldıkları 40 kilo kumla yakalanarak tutuklanmıştı. (Independent Türkçe)

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