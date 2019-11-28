Sarar Grubu YKB Cemalettin Sarar: 2020 yılında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz
İşçi azaltımına gidileceği yönünde çalışanlarına gönderdiği şirket içi yazışması kamuoyuna yansıyan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, yazının ardından battıkları yönünde çıkan söylentilere tepki gösterdi.
28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:49
İşçi azaltımına gidileceği yönünde çalışanlarına gönderdiği şirket içi yazışması kamuoyuna yansıyan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, yazının ardından battıkları yönünde çıkan söylentilere tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com