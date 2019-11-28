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Sarar Grubu YKB Cemalettin Sarar: 2020 yılında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz

İşçi azaltımına gidileceği yönünde çalışanlarına gönderdiği şirket içi yazışması kamuoyuna yansıyan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, yazının ardından battıkları yönünde çıkan söylentilere tepki gösterdi.

28.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:49
Sarar Grubu YKB Cemalettin Sarar: 2020 yılında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz

azaltımına gidileceği yönünde çalışanlarına gönderdiği şirket içi yazışması kamuoyuna yansıyan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı , yazının ardından battıkları yönünde çıkan söylentilere tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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