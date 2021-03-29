Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak
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Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak

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Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun U20 takımına teknik direktör oldu. 8,5 sene sarı-lacivertli formayı giyen ve taraflı tarafsız tüm futbol severlerin takdirini kazananan eski futbolcunun antrenörlük kariyeri başladı. Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, U20 takımının teknik direktörü olan Alex de Souza hakkında konuştu. Belmonte, "Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli" ifadelerini kullandı.

8.5 sene boyunca Fenerbahçe forması giyen ve Türk futbolunda derin bir iz bırakan Alex de Souza, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun U20 takımının yeni teknik direktörü oldu. Takımın Futbol Direktörü Carlos Belmonte, Alex de Souza'nın yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TESİSLERDE YATACAK"

Carlos Belmonte, "Alex, uygun bir maaşla Sao Paulo U20 teknik direktörü oldu. Bu iş için çok yetenekli. Bu işi gururla yapacağını ve altyapı tesislerindeki işleyişi tam anlamıyla analiz etmek adına 60 gün boyunca tesislerde yatıp kalkacağını söyledi" dedi.

"ALEX'TEN AŞIRI ETKİLENDİLER"

Alex'in göreve alınış süreciyle ilgili konuşan Belmonte, "Futbol Koordinatörümüz Muricy Ramalho ve Futboldan Sorumlu Yöneticimiz Maros Biasotto, Alex ile görüştü. Ben Alex ile bizzat konuşmadım. Ramalho ve Biasotto bana gelerek durumu anlattı. Alex, onları çok etkilemiş. Böyle iki büyük ismi etkilediyse benim için yeterlidir. Ben sadece işin finansal kısmına bakarım. Bence çok doğru bir iş yaptık" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak

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Haber Yorumları (1)
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