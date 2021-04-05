Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı
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Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı

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Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da antrenörlük kariyerine resmen başladı. Brezilya'nın dev kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşma sağlayan Alex, sosyal medyadan yayınlanan video ile duyuruldu. Ayrıca kulüp Türkçe bir mesaj da yayınlayarak, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladı.

"HOŞ GELDİNİZ TÜRK TARAFTARLAR"

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşma sağlayan Alex, sosyal medyadan yayınlanan video ile duyuruldu. Sao Paulo ayrıca yaptığı bir diğer paylaşımda, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar" ifadelerini kullanarak Türk taraftarlara da mesaj yolladı.

Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı
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