Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da antrenörlük kariyerine resmen başladı. Brezilya'nın dev kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşma sağlayan Alex, sosyal medyadan yayınlanan video ile duyuruldu. Ayrıca kulüp Türkçe bir mesaj da yayınlayarak, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar" ifadelerini kullandı.