Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak

Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Robinho, sembolik bir ücret karşılığında Santos'a döndü. Buna göre Brezilyalı yıldız futbolcu, aylık 500 Brezilya Reali yaklaşık 2 bin 131 lira kazanacak.

Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.