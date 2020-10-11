Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak
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Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak

11.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:03

Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Robinho, sembolik bir ücret karşılığında Santos'a döndü. Buna göre Brezilyalı yıldız futbolcu, aylık 500 Brezilya Reali yaklaşık 2 bin 131 lira kazanacak.

Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak
Haber Yorumları (3)
BURAK: Brezilya reali bizi ilgilendirmiyor yola dewam.
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CEM: oha la birezilya parası bile bizim paradan değerli
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HAZAR: 500 brezilya reali 2. 131 tl. . . sözün bittiği yer.
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 15:42:19. #1.15#
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