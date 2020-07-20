Santi Cazorla ve Bruno Soriano Villarreal'e Veda Etti Villarreal, ligin son maçında Santi Cazorla ve Bruno Soriano'ya veda etti. 2019/20 LaLiga sezonunun son maçında Eibar'a karşı 4-0 galibiyet elde eden Villareal'de maç sonu duygusal anlar yaşandı.

Villarreal, ligin son maçında Santi Cazorla ve Bruno Soriano'ya veda etti. 2019/20 LaLiga sezonunun son maçında Eibar'a karşı 4-0 galibiyet elde eden Villareal'de maç sonu duygusal anlar yaşandı. Kaynak: Dugout