Santi Cazorla Uzun Süreli Sakatlığından Sonra İspanya Milli Takımı'na Katılıyor
3 Haziran 2019'da 1296 gün sonra Santi Cazorla, İspanya Milli Takımı antrenman kampına katılıyor. Kariyerini bitme eşiğine getiren sakatlığının ardından Cazorla, Villarreal'de gösterdiği performanstan sonra tekrar milli takıma çağrılmıştı.
03.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:10
3 Haziran 2019'da 1296 gün sonra Santi Cazorla, İspanya Milli Takımı antrenman kampına katılıyor. Kariyerini bitme eşiğine getiren sakatlığının ardından Cazorla, Villarreal'de gösterdiği performanstan sonra tekrar milli takıma çağrılmıştı.
Kaynak: Dugout