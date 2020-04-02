Santi Cazorla'nın Tarihe Geçen Sahalara Dönüş Hikayesi İspanyol oyun kurucu Santi Cazorla, Arsenal'deki kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken 2016'da yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sebebiyle tam on defa bıçak altına yattı ve yaklaşık iki sezon boyunca hiç futbol oynayamadı. Bazı doktorlarının görüşüne göre yürümesi bile mucize olması gereken Cazorla, buna rağmen sakatlığını yendi ve Topçular'la yollarını ayırdıktan sonra eski takımına, Vilarreal'e döndü. Dönüşüyle birlikte 2018-19 sezonundan itibaren yeniden ipleri eline alan Cazorla, tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan yeteneklerini ve oyun zekasını Sarı Denizaltılar'la bir kez daha göstererek İspanya Milli Takımı'na geri döndü. İşte Cazorla'nın tarihe geçecek geri dönüş hikayesi..

İspanyol oyun kurucu Santi Cazorla, Arsenal'deki kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken 2016'da yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sebebiyle tam on defa bıçak altına yattı ve yaklaşık iki sezon boyunca hiç futbol oynayamadı. Bazı doktorlarının görüşüne göre yürümesi bile mucize olması gereken Cazorla, buna rağmen sakatlığını yendi ve Topçular'la yollarını ayırdıktan sonra eski takımına, Vilarreal'e döndü. Dönüşüyle birlikte 2018-19 sezonundan itibaren yeniden ipleri eline alan Cazorla, tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan yeteneklerini ve oyun zekasını Sarı Denizaltılar'la bir kez daha göstererek İspanya Milli Takımı'na geri döndü. İşte Cazorla'nın tarihe geçecek geri dönüş hikayesi.. Kaynak: Dugout