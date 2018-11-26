Şansal Büyüka, Yusuf Namoğlu'nun Hüseyin Göçek'e Tepki Gösterdiğini İddia Etti
Şansal Büyüka, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Galatasaray - Konyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunu VAR'dan izlemeyen Hüseyin Göçek'e tepki gösterdiğini iddia etti.
Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışılmaya hala devam ediliyor. Son olarak Şansal Büyüka, pozisyon hakkında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştuğunu söyledi.
beIN Sports Haber kanalında konuşan Şansal Büyüka, "Bugün MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. 'Haydi VAR'dan çağırmadılar kardeşim, madem bu kadar yüksek itiraz var, git de bir kendin bak' diyor." sözlerini kullandı.
DEMİRKOL: ''VAR BUNUN İÇİN VAR ZATEN''
Mehmet Demirkol ise "Adam gelmiş jilet gibi kaymış topu almış çıkmış. Şimdi bunu göremedin diyelim, VAR bunun için var zaten. Git konuş gerekiyorsa izle. İşlerini doğru yapmıyorlarsa yayınlasınlar, zarar gören de görsün." dedi.
(Sporx)
YORUMLAR (4)
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Adanalı mı bu adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasarayda iken Umut Bulut da benzer hileyi yapmisti, Trabzonun hakkini yemislerdi. Kendi canlari yaninca sizliyorlar utanmadan.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Hırsızlar, hakkımızı bilerek kasten çalanlara zehir zukkum olsun ama göreceksiniz hem siz hem ağa babalarınız, bu yanınıza kalmayacakCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Konusmayi birakin daha kac kez hakkimizi yiceksiniz verdiginiz cezalar caldiginiz puanlarimiz ne olcak bunlar? ellere VAR da bize yoh mi? Turkiye de futbol boyle iste.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır