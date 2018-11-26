Şansal Büyüka, Yusuf Namoğlu'nun Hüseyin Göçek'e Tepki Gösterdiğini İddia Etti

Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışılmaya hala devam ediliyor. Son olarak Şansal Büyüka, pozisyon hakkında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştuğunu söyledi.

beIN Sports Haber kanalında konuşan Şansal Büyüka, "Bugün MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. 'Haydi VAR'dan çağırmadılar kardeşim, madem bu kadar yüksek itiraz var, git de bir kendin bak' diyor." sözlerini kullandı.

DEMİRKOL: ''VAR BUNUN İÇİN VAR ZATEN''

Mehmet Demirkol ise "Adam gelmiş jilet gibi kaymış topu almış çıkmış. Şimdi bunu göremedin diyelim, VAR bunun için var zaten. Git konuş gerekiyorsa izle. İşlerini doğru yapmıyorlarsa yayınlasınlar, zarar gören de görsün." dedi.

(Sporx)