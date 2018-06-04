Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar
Gazeteci Şansal Büyüka, "Ali Koç'u tebrik etmek lazım. Aziz Yıldırım keşke güzel bir finalle veda etseydi. Fenerbahçe yarından itibaren 50 bin kombine satar." dedi.
Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki tarihi seçimin ardından Ali Koç'un zaferini değerlendirdi.
Aziz Yıldırım'a fark atarak net bir seçim galibiyeti kazanan Ali Koç'u tebrik eden Büyüka, "Ali Koç'u tebrik etmeli. Büyük farkla kazandı. Ancak şunu da söylemeli Aziz Yıldırım keşke daha güzel bir finalle veda etseydi. Zamanında karar vermezseniz, zaman sizin adınıza karar veriyor diyelim." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE YARINDAN İTİBAREN 50 BİN KOMBİNE SATAR
Fenerbahçe taraftarının sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Büyüka, "Fenerbahçe yarından itibaren 50.000 kombine satar. Bu da yeni yönetime ve Ali Koç'a ağır yükler getirir. Toplumla da uzun zamandır barışık yaşamayan bir Fenerbahçe var. Üzerlerine çok iş düşüyor" dedi.
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sen azizin mevlütünde şeker dağıtCevap Yaz Yayından Kaldır
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son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır