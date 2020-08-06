Şans Topu 5 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama Sisal Şans tarafından Şans Topu 5 Ağustos çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye sonraki haftaya devretti. MPİ Şans Topu sonuçları haberimizde.

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şanst Topu çekilişi 5 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 şeklinde belirlendi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

5 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498 bin 106 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte; (5) bilen 6 kişi 5,087.60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448.90 TL, (4) bilen 957 kişi 39.85 TL, (3+1) bilen 1,746 kişi 26.20 TL, (3) bilen 25,756 kişi 7.10 TL, (2+1) bilen 15,928 kişi 10.50 TL, (1+1) bilen 50,828 kişi 5.25 TL,ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48,417 kişi 5.50 TL kazandı.Şans Topu çekilişleri her Çarşamba saat 20: 00'de düzenleniyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.