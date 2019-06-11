Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi
Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi.
Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi. 70 ton çekme gücüne sahip ATD (Azimuth Tractor Drive) tipi tekneye, Thames nehri üzerinde gerçekleştirilen isim töreninde Svitzer Meridian adı verildi.
Kaynak: Dunya.com
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