Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi

Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi.

Sanmar'ın, Svitzer'e ürettiği 21. tekneye 'Meridian' adı verildi

Sanmar Denizcilik'in dünyanın önde gelen römorkör işletmecisi Svitzer'e ürettiği 21. tekneye isim töreni gerçekleştirildi. 70 ton çekme gücüne sahip ATD (Azimuth Tractor Drive) tipi tekneye, Thames nehri üzerinde gerçekleştirilen isim töreninde Svitzer Meridian adı verildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et