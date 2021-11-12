Şanlıurfaspor Token arzı Bitexen'de başlıyor - Haberler Ekonomi
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Şanlıurfaspor Token arzı Bitexen'de başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfaspor Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, 12 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Şanlıurfaspor'un URFA Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, 12 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Şanlıurfaspor'un URFA Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, URFA Token ön satışını başlatacağını açıkladı. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar Token URFA Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle dijital varlık alım-satım platformu Bitexen'de gerçekleştirileceği bildirildi.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ."

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Şanlıurfaspor ile URFA Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Şanlıurfaspor taraftarlarının ve Şanlıurfaspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.


Elvan: 'Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı.

Elvan: "Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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