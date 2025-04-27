Şanlıurfaspor Manisa FK CANLI İZLEME linki var mı! 1. Lig Şanlıurfaspor Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor Manisa FK maçı öncesi Şanlıurfaspor Manisa FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Şanlıurfaspor Manisa FK maçı detayları araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor Manisa FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Şanlıurfaspor Manisa FK maçı yayın bilgisi haberimizde! Şanlıurfaspor Manisa FK CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ŞANLIURFASPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor ile Manisa FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, TRT Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ŞANLIURFASPOR MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı, 27 Nisan Pazar günü oynanacak.

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ŞANLIURFASPOR MANİSA FKMAÇI KAÇ KAÇ?

Şanlıurfaspor Manisa FK maçı henüz başlamadı.

ŞANLIURFASPOR MANİSA FKMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şanlıurfaspor ve Manisa FK, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçı, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.