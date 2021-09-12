Şanlıurfaspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Spor
STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ali Uğurtan Demirtaş, Çağrı YıldırımESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Hasan Ulaş, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Dk.75 Doğukan), Onur Arı (Dk.86 Arda), Tolga, Berkay Tanır (Dk.56 Eren)(Dk.
STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ali Uğurtan Demirtaş, Çağrı YıldırımESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Hasan Ulaş, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu (Dk.75 Doğukan ), Onur Arı (Dk.86 Arda), Tolga, Berkay Tanır (Dk.56 Eren)(Dk.86 Ömer Faruk), Cihangir Çağlıyan, Utku, Buğra Çağlıyan, Bartu GöçmenŞANLIURFASPOR: Murat- Kemal Can, Vedat, Muhammed Samed (Dk.78 Behlül), Enes (Dk.46 Mustafa), Özgür Can, Erkan, Şerif (Dk.53 Muhammet Raşit), Yasin (Dk.69 Can), Çağlar, Ferhat (Dk.72 Burak)GOLLER: SARI KARTLAR: Onur Bayramoğlu, Utku, Hasan Ulaş, Buğra (Eskişehirspor) - Şerif, Çağlar Birinci, Kemal Can ( Şanlıurfaspor )KIRMIZI KART: Dk. 80 Hasan Ulaş, Dk.85 Tolga (Eskişehirspor)TFF 2'nci Lig'in ikinci haftasında Eskişehirspor, Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında Eskişehirspor'dan Hasan Ulaş ikinci sarı karttan, 85'inci dakikada da Tolga direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.5 BİN TARAFTAR İZLEDİ
Eskişehirsporlu taraftarlar pandemi nedeniyle uzun süre sonra ilk kez tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi, özel güvenlik görevlileri stada girecek olan taraftarların aşı kartı kontrollerini yaptı. Stadyum kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınan karşılaşmayı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.