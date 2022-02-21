Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NuhutKg5,255,25
Kırmızı mercimekKg7,9514,60
MısırKg2,354,10
BuğdayKg2,495,05
ArpaKg1,983,10
Kütlü pamukKg8,5024,00
Preseli pamukKg32,0543,75
Yağlık çiğitKg2,773,60

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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