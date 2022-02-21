Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nuhut
|Kg
|5,25
|5,25
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,95
|14,60
|Mısır
|Kg
|2,35
|4,10
|Buğday
|Kg
|2,49
|5,05
|Arpa
|Kg
|1,98
|3,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|24,00
|Preseli pamuk
|Kg
|32,05
|43,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,77
|3,60
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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