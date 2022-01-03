Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 16,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|16,75
|16,75
|Mısır
|Kg
|2,45
|3,90
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,54
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,30
|16,50
|Preseli pamuk
|Kg
|16,50
|35,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|3,95
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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