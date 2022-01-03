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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 16,75 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg5,005,00
Kırmızı mercimekKg16,7516,75
MısırKg2,453,90
BuğdayKg2,255,54
ArpaKg1,752,00
Kütlü pamukKg10,3016,50
Preseli pamukKg16,5035,00
Yağlık çiğitKg2,003,95

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

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