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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 23,98 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 23,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg5,005,00
MısırKg2,254,17
BuğdayKg3,107,00
ArpaKg1,752,25
Kütlü pamukKg9,0023,98
Preseli pamukKg25,0036,00
Yağlık çiğitKg2,304,30

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