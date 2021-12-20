Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 23,98 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 23,98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,25
|4,17
|Buğday
|Kg
|3,10
|7,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|23,98
|Preseli pamuk
|Kg
|25,00
|36,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,30
|4,30
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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