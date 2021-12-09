SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SANKO Okulları 7'nci ve 8'inci sınıflar voleybol kız takımı "Okullar Arası Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında ikinci oldu.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - SANKO Okulları 7'nci ve 8'inci sınıflar Voleybol kız takımı "Okullar Arası Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, SANKO Okulları sporcularından Işılay Kervancıoğlu, Irmak Dündar, Duru Küçük, Duru Akınal, Doğa Erkol, Elif Duru Kaplan, Beren Uzunaslan, Zeynep Eruslu, Defne Ak, Dilvin Selçuk ve Bade Kırlangıç, antrenörleri Mehmet Ali Karakuş ile birlikte ikincilik kupasını kucakladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il ikincisi olan sporcularını ve antrenörünü kutlayarak, 6-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek bölge müsabakalarında başarılar diledi. - GAZİANTEP

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

SANKO Okulları kız voleybol takımı il ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title