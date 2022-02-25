Sanki Şampiyonlar Ligi! Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler
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Sanki Şampiyonlar Ligi! Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri belli oldu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, son 16 turu kura çekimlerine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotif Moskova'nın bulunduğu gruptan 12 puanla lider çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

BARCELONA VE PORTO RAKİPLER ARASINDA

Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:

  • Kızılyıldız
  • Eintracht Frankfurt
  • Galatasaray
  • Bayer Leverkusen
  • Oylmpique Lyon
  • Monaco
  • Spartak Moskva
  • West Ham United

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

  • Atalanta
  • Porto
  • Sevilla
  • Leipzig
  • Barcelona
  • Rangers
  • Real Betis
  • Braga ya da Sheriff

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Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Spor, Haberler

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