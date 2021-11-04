Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi İsviçreli Sandro Scharer oldu. Bunun ardından futbol severler, Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, GS maçı hakemi kimdir? İşte bilgiler...
4 Kasım Perşembe Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hakemi kimdir merak ediliyor. Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?
SANDRO SCHARER KİMDİR?
Sandro Schärer (6 Haziran 1988 doğumlu) İsviçreli profesyonel bir futbol hakemidir. 2015'ten beri FIFA uluslararası maçları yönetmektedir.
Sandro Schärer doğum tarihi : 6 Haziran 1988
Sandro Schärer kaç yaşında : 33 yaşında
Sandro Schärer nereli : İsviçre
Sandro Schärer mesleği ne : Hakem
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