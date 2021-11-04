Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi İsviçreli Sandro Scharer oldu. Bunun ardından futbol severler, Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, GS maçı hakemi kimdir? İşte bilgiler...

4 Kasım Perşembe Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hakemi kimdir merak ediliyor. Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

SANDRO SCHARER KİMDİR?

Sandro Schärer (6 Haziran 1988 doğumlu) İsviçreli profesyonel bir futbol hakemidir. 2015'ten beri FIFA uluslararası maçları yönetmektedir.

Sandro Schärer doğum tarihi : 6 Haziran 1988

Sandro Schärer kaç yaşında : 33 yaşında

Sandro Schärer nereli : İsviçre

Sandro Schärer mesleği ne : Hakem

Sandro Scharer kimdir? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hakemi kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title