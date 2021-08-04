Sandıklı'da halı saha tesisi yenilendi
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Sandıklı'da halı saha tesisi yenilendi

Sandıklı'da halı saha tesisi yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine Hudai Kaplıcaları'nda ki halı saha tesislerini yenileyerek hizmete sundu.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi vatandaşlardan gelen talep üzerine Hudai Kaplıcaları'nda ki halı saha tesislerini yenileyerek hizmete sundu.

Sandıklı Belediyesi Kaplıca İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Emre Halı Saha tesisleri, yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarından sonra baştan sona yenilenerek sporsever vatandaşların hizmetine sunuldu. Tesis vatandaşların istekleri doğrultusunda duş imkanı ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılması doğrultusunda hizmet verecek olup, 1 saatlik ücretinin ise 120 TL olacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da halı saha tesisi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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