Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Sandıklı ilçesinde düzenlenen "21 Yaş Altı Gençler Federasyon Kupası"nda, final maçları sona erdi.

Sandıklı Kapalı Spor Salonunda oynanan Goalball müsabakalarında, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödül töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye memleketin dört bir tarafından gelen sporcu kardeşleri misafir etmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

9-12 Eylül tarihler arasında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlar, kadınlar kategorisinde Kahramanmaraş Akçakoyunlu Spor Kulübü üçüncü, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü birinci oldu.

Erkekler kategorisinde, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü, Konya Mevlana Spor Kulübü ikinci, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

Programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Sandıklı Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Derici, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz, Görme Engelliler Afyonkarahisar Federasyon İl Temsilcisi Serap Güderler, Görme Engelliler Federasyonu ARGE Kurul Başkanı Özkan Öztürk katıldı.