Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Sandıklı ilçesinde düzenlenen "21 Yaş Altı Gençler Federasyon Kupası"nda, final maçları sona erdi.

Sandıklı ilçesinde düzenlenen "21 Yaş Altı Gençler Federasyon Kupası"nda, final maçları sona erdi.

Sandıklı Kapalı Spor Salonunda oynanan Goalball müsabakalarında, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödül töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye memleketin dört bir tarafından gelen sporcu kardeşleri misafir etmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

9-12 Eylül tarihler arasında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlar, kadınlar kategorisinde Kahramanmaraş Akçakoyunlu Spor Kulübü üçüncü, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü birinci oldu.

Erkekler kategorisinde, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü, Konya Mevlana Spor Kulübü ikinci, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

Programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Sandıklı Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Derici, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz, Görme Engelliler Afyonkarahisar Federasyon İl Temsilcisi Serap Güderler, Görme Engelliler Federasyonu ARGE Kurul Başkanı Özkan Öztürk katıldı.

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
Marmara'da yıllar sonra orfoz balığı kayıt altına alındı

Marmara'da yıllar sonra orfoz balığı kayıt altına alındı

 Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Bensu Soral Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Federasyon kupası 'Goalball' turnuvası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:28:28. #1.17#