Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi

ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.

Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi

ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.

Kaynak: Dunya.com

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