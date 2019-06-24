Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi
ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.
ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.
Kaynak: Dunya.com
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