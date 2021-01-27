Sancaktepe FK: 7-0
27.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:00
STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Barış Sun, Çağrıcan PazarcıklıHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz - Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Caner, Serkan (Dk.63 Oğuz), Eray (Dk.73 Taha), Burhan (Dk.73 Özkan), Halil İbrahim (Dk.63 Salih), Batuhan (Dk.
STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Barış Sun, Çağrıcan PazarcıklıHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz - Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Caner, Serkan (Dk.63 Oğuz), Eray (Dk.73 Taha), Burhan (Dk.73 Özkan), Halil İbrahim (Dk.63 Salih), Batuhan (Dk.69 Mücahit Can)SANCAKTEPE FK: Ahmet Furkan - Muhammed Ali, Semih, Furkan (Dk.69 Muhammet), Kazım, Ahmet Abdullah, Anıl (Dk.77 Tarık), Bilal (Dk.46 Eray), Ulaş, Edip Ahmet (Dk.46 Oğuzhan), Yusuf BerkGOLLER: Dk.14-Dk.17 Burhan, Dk.22 (Pen.)-45 Batuhan, Dk.63 Caner, Dk.71 Yasin, Dk.87 Mücahit Can (Pen.) (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sancaktepe FK'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Hekimoğlu Trabzon'a galibiyeti getiren golleri Burhan (2), Batuhan (2), Caner, Yasin ve Mücahit Can kaydetti.
- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM