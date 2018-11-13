Sanayicilere İthalat Korunma Tedbirleri Anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Ticaret Politikası Savunma Araçları Toplantısı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sani Konukoğlu Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, ithalata karşı korunma önlemleri hakkında bilgi verildi.

Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Daire Başkanı Murat Gören, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in büyük bir sanayi şehri ve gurur duyulan bir üretim merkezi olduğuna belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim merkezi olunca ithalat kaynaklı sorunlar da yaşanabiliyor. Devletimiz ithalata karşı yerli üretim dalını korumak, ayakta kalmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yerli üretimi korumak için farklı adımlar atıyoruz. İthalatın genelinde bir artış varsa bu artış sebebiyle tedbir alma yöntemlerini hayata geçiriyoruz. Onlarca üründe tedbir aldık ve almaya da devam ediyoruz. Yerli sanayiyi korumak için ithalatta korunma, damping ve sübvansiyona karşı önlem tedbirlerini uyguluyoruz. Ayrıca ilave gümrük vergisi uygulamaları da söz konusu. Tabi bunların belli şartları ve bir zaman zarfı var. Firmalarımızın korunma önlemleri ile ilgili soruşturma açmak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Korunma önlemleri en fazla 8 yıl sürüyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu en fazla 10 yıla kadar uzatılabiliyor."

İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi Ticaret Uzmanı Erdinç Erbay ve Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Dış Ticaret Uzmanı Serkan Uluyol'un da sunum yaptığı toplantıyı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile üye sanayiciler takip etti.