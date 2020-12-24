Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi

24.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi.

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 16,9 lira ve 24 lira olacak.

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti tek fazlı sayaçlar için 16,9 lira, üç fazlı sayaçlar için 19,7 lira olarak uygulanacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 18,9 ile 564,3 lira arasında değişecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 08:40:54. #1.14#
title