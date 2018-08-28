San Antonio Spurs, Quincy Pondexter ile Anlaştı

San Antonio Spurs, önümüzdeki sezon için Quincy Pondexter ile anlaşma sağladı.

Chris Haynes'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, Spurs ile bir yıllık yarı garanti sözleşme imzalayacak.

2010 NBA draft'inde Oklahoma City Thunder tarafından 26. sıradan seçilen Pondexter New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies'in ardından geçtiğimiz sezonu Chicago Bulls forması ile geçirdi. 23 maçta görev yapan skorer guard, 2 sayı, 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.